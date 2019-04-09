CoolLib

CoolLib.net ( КулЛиб ) - Классная библиотека!

Альтернативный домен основного сервера: https://coollib.xyz

Первым делом изучите правила: https://coollib.net/node/16

правообладателей: https://coollib.net/node/274038 Информация для

Сообщения об ошибках просьба оставлять здесь: https://coollib.net/node/142373

FAQ. Помогите, не входит на сайт, слетает авторизация, неверный логин-пароль: https://coollib.net/node/351448

В библиотеке могут присутствовать книги эротического или порнографического характера, различного вероисповедания, расизма, нацизма, со сценами жестокости, насилия и прочего содержимого. Мы не рекомендуем вам читать, а тем более исполнять в реальной жизни всё что там написано. Также ни в коем случае не призываем вас к суициду, терроризму, нацизму, сепаратизму и прочим антисоциальным вещам. Мы не судим авторов, не оцениваем их жизненные, политические, сексуальные и иные взгляды. Наша единственная цель - это сбор и упорядочивание любых книжных фондов. Мы не делим книги на хорошие и плохие, мы просто собираем их.

Оскар Уайльд Нет книг нравственных или безнравственных. Книги или хорошо написаны, или плохо. Вот и все. Нет книг нравственных или безнравственных. Книги или хорошо написаны, или плохо. Вот и все.

КулЛиб ставит своей целью привлечение внимания к электронному чтению. У проекта нет задачи заменить реальные книги на электронные файлы. Наша цель – расширение круга читателей и возможность получить книгу или информацию о чтении в реальном времени, в любом уголке мира. Основная задача проекта - объединять все, что связано с электронными книгами и электронным чтением. Сайт также является открытым общественным проектом и ставит своей целью привлечение внимания к электронному чтению. Мы надеемся, что электронное чтение станет настолько же привычным как электронные деньги, которым в свое время уделяли еще меньше внимания. Электронные книги несут в себе схожую, но скрытую возможность, ибо завтра книги будут доступны читателям по всему миру благодаря возможностям Интернет. Основное правило существования проекта: объединять все самое лучшее, не создавать подмену книг электронными файлами, расширять круг читателей.

Поиск, чтение онлайн и выкачка части книг доступна как зарегистрированным, так и анонимным посетителям. Но лучше все-таки зарегистрироваться, это расширяет ваши возможности: будет отключена реклама, появятся права на выкачку всех произведений автора одним файлом, выбор формата скачиваемой книги, доступ к иноязычной литературе, возможность участвовать в форумах, добавлять и оценивать книги и многое прочее.

В работе библиотеки могут быть ошибки, баги и перебои в работе. Огромная просьба отнестись к этому с пониманием. Сообщения о ошибках можно оставлять на форуме.

Наполнение и упорядочивание книжных фондов производится целиком пользователями, администрация ими не занимается.

Информация об авторе, названии книги, аннотации, сериале, текст книги и тд. автоматически берется из самого fb2 файла, и все претензии о неправильных данных просьба направлять к создателям этих файлов. Администрация сайта не занимается созданием и вычиткой книг.

У пользователей (по истечении 2х суток с момента регистрации) есть все права для изменения абсолютно всей информации о книге или авторе. Поэтому все письма с просьбами замены названия книги, сериала, жанра и т.д. будут игнорироваться.

Если Вас что-то не устраивает или найдена грубая ошибка, пожалуйста исправьте её, это займет минуту Вашего времени.

КулЛиб - это не коммерческий проект и не имеет наёмных работников и персонала. Администрация - это такие же люди как и вы, которые имеют семьи, основное место работы, свои дела и заботы. Библиотеке отдается всё свободное от работ и забот время которого очень мало. Поэтому не ждите молниеносной реакции на ваши письма с просьбами и предложениями.

Мы не собираемся принуждать Вас оплачивать информацию или принимать какое-то иное финансовое участие в проекте. Существуем ради информации, а не ради денег. И главное, мы никогда не объявляем, что нам надо срочно помочь. Ни сами, ни от нашего имени. Желающие помочь, могут сделать это самостоятельно в любое время, добровольно.

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